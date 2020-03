Coronavirus: Zirkus darf bis Ostern bleiben

Brake

Corona-Krise Kreis Wesermarsch sucht freiwillige Helfer für Notfall

Sollte die Zahl von Corona-Patienten in die Höhe schnellen, will der Landkreis Wesermarsch gerüstet sein. Landrat Thomas Brückmann richtet deshalb einen Appell an alle, die bei der Versorgung der Kranken helfen könnten. Wer sich registrieren lassen möchte, kann sich an das DRK wenden.