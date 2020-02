Dank-Gottesdienst für Mitarbeiter

Rodenkirchen Mehr als 100 Menschen engagieren sich ehrenamtlich für die evangelische Kirchengemeinde Rodenkirchen. Sie und ihre hauptamtlichen Kollegen sollen am Sonntag, 1. März, in einem Dank-Gottesdienst gewürdigt werden. Beginn ist um 10 Uhr in der St.-Matthäus-Kirche, wo Pastorin Birgit Faß und die Kirchenratsvorsitzende Jutta Barghop den Gottesdienst gestalten. Beide heißen alle Interessierten willkommen, auch die Sponsoren und Förderer. Daran schließt sich ein Mittagessen im Gemeindehaus an.