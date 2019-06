De Winnewupps spenden für Fussel

Rodenkirchen Die Rodenkircher Plattdeutsch-Metal-Band De Winnewupps spendet 1100 Euro an die Nordenhamer Kinderkrebshilfe Fussel. Das Geld ist der Reinerlös des Festivals „Das Moor bebt“, das die Band Anfang Mai in Augusthausen veranstaltet hatte. Die rund 170 Gäste genossen neben dem Auftritt der Winnewupps auch die Musik der Gruppen Deichfieber, State of Evidence und des Duos Melina Röben und Thomas Kämpfer.