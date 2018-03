„Dor bün ickto Hus“

Rodenkirchen Das neue Café FP eins am Friesenplatz 1 in Rodenkirchen bietet seine erste Ausstellung an. Unter dem einem Liedrefrain entnommenen Titel „Dor is mine Heimat, dor bün ick to Hus“ stellt die Künstlerin Ulla Jäger-Brandt Acryl-Bilder aus. Sie ist in den 50er Jahren in Strohausen geboren und dort auch aufgewachsen, heute lebt sie in der Nähe von Cuxhaven. Eröffnet wird die Ausstellung am Ostersonnabend, 31. März, ab 19 Uhr. Zu sehen ist sie vom 1. April bis zum 29. Juni zu den Öffnungszeiten des Cafés.

