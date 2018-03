„Dor bün ickto Hus“

Rodenkirchen Das neue Café FP eins am Friesenplatz 1 im Rodenkircher Ortsteil Strohausen bietet erstmals eine Ausstellung. Ulla Jäger-Brand zeigt Bilder unter dem einem Liedrefrain entnommenen Titel „Dor is mine Heimat, dor bün ick to Hus“.

Eröffnet wird die Ausstellung am Ostersonnabend, 31. März, ab 19 Uhr; geöffnet ist sie bis zum 29. Juni. Eintritt wird nicht erhoben.

Ulla Jäger-Brand wurde in den 50er Jahren in Strohausen geboren und ist dort aufgewachsen; heute lebt sie in der Nähe von Cuxhaven. Seit sechs Jahren arbeitet sie in Acryl und legt dabei genauso viel Wert auf den Hintergrund wie auf das zu gestaltende Objekt. Dabei bilden abstrakte Untergründe die Basis für Blumen, Möwen, Schiffe und andere Elemente, die typisch für ihre Heimat sind.