Ein Abend mit Alma Rogge

Rodenkirchen „Seid lustig im Leben“: Unter diesem Motto steht der Alma-Rogge-Abend, den der Bürgerverein Strohausen am Freitag, 25. Oktober, veranstaltet. Treffpunkt ist um 19.30 Uhr das Gasthaus Friesenheim, wo die Nordenhamer Gruppe Tidenton auftritt.

Im Mittelpunkt steht der Rodenkircher Markt, wie ihn Alma Rogge vor dem Ersten Weltkrieg als junge Frau erlebt hat. Dazu kommen zwei weitere Geschichten von Alma Rogge. Die vier Musiker von Tidenton haben dafür plattdeutsche, hochdeutsche und irische Lieder ausgewählt; der Bogen reicht von Helmut Debus über Rio Reiser bis zu Element of Crime. Akteure sind Margret Janßen (Vorleserin, Flöten, Bass, Mundharmonika, Gesang), Gunda Voller (Akkordeon, Gesang), Anneliese Dauelsberg (Gitarre, Bass, Gesang) und Lothar Schlesies (Gitarre, Banjo, Gesang).

• Karten halten im Vorverkauf bereit: das Bier-Café Hülsmann in Rodenkirchen und die NWZ an der Bahnhofstraße 31 in Nordenham.