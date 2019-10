Ein Kerzenständer für die Kirche

Rodenkirchen Die Kirchengemeinde Rodenkirchen feiert am Sonntag, 6. Oktober, einen Abendgottesdienst. Treffpunkt ist um 19 Uhr die St.-Matthäus-Kirche, wo ein Stück Kunsthandwerk im Mittelpunkt steht: ein anspruchsvoll gestalteter Kerzenständer für die Osterkerze, den Wilfried Peters, Schmiedemeister und Künstler aus Rodenkirchen, entworfen und angefertigt hat. Dieser Ständer soll während des Gottesdienstes feierlich in Gebrauch genommen werden, kündigt Pastorin Birgit Faß an.