Einbrecher auf der Strohauser Plate

Rodenkirchen Unbekannte Straftäter sind am Wochenende in zwei Garagen auf der Strohauser Plate eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, schlugen sie in den Garagen die Fenster der dort abgestellten Autos ein und entwendeten ein wenig Bargeld und persönliche Papiere. Die Polizei schätzt den Schaden im vierstelligen Bereich. Zeugen erreichen die Polizei unter Telefon 04731/9 98 10.