Einbrecher scheitern

Rodenkirchen Unbekannte Straftäter sind bei dem Versuch gescheitert, in den Container-Kindergarten Wiesenkieker an der Schweier Straße einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, fand der Versuch zwischen Freitag vergangener Woche und Mittwoch dieser Woche statt, als sich die Unbekannten an den Außenjalousien zu schaffen machen. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizei in Rodenkirchen und in Nordenham bittet um Hinweise.