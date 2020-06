Einwohnermeldeamt geschlossen

Rodenkirchen Wer etwas im Einwohnermeldeamt der Gemeindeverwaltung zu erledigen hat, sollte es bald tun. Denn das Amt bleibt in der Woche vom 29. Juni bis zum 3. Juli geschlossen. Grund sind elektronische Umstellungsarbeiten, teilt die Verwaltung mit. Deshalb können weder An-, Um- und Abmeldungen noch Führungszeugnisse beantragt werden, und auch Pässe können nicht abgeholt werden. Auch telefonisch sind die Mitarbeiter in dieser Woche nicht zu erreichen.

