Rodenkirchen Von 7 bis 14.30 Uhr ist der Wesertunnel bei Rodenkirchen an diesem Sonntag wegen einer Großübung für den Straßenverkehr in beide Richtungen gesperrt. Autofahrer werden gebeten, der Umleitungsbeschilderung zu folgen. Einen Ersatzverkehr über die Weser bietet in der Zeit die Weserfähre bei Brake (Golzwarden-Sandstedt) an. Er beginnt über den Regelfahrplan hinaus ab 7.30 Uhr.

Nach den Richtlinien für den Betrieb von Straßentunneln sei mindestens alle vier Jahre eine Großübung unter möglichst realistischen Bedingungen durchzuführen, teilt die Geschäftsstelle Oldenburg der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit. Zusätzlich müssen zwischendurch Teil- oder Simulationsübungen erfolgen. Großübungen für Rettungskräfte fanden im Wesertunnel bisher in den Jahren 2004, 2007, 2010, 2013 und 2015 statt. Darüber hinaus erfolgen durch die Freiwilligen Feuerwehren regelmäßig Begehungen des Wesertunnels einschließlich der Betriebsgebäude.