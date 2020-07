Fahrradprüfung immer donnerstags

Rodenkirchen Der AT Rodenkirchen nimmt die Fahrradprüfungen für das Sportabzeichen an vier weiteren Donnerstagen ab. Nächster Termin ist am 30. Juli, die weiteren sind am 6., 13. und 20. August. Treffpunkt ist jeweils um 19.30 Uhr die ehemalige katholische St.-Josef-Kirche an der Schweier Straße, teilt der ATR-Sportabzeichenobmann Manfred Fleischer mit. Die Leichtathletik-Bedingungen für das Sportabzeichen können jeweils mittwochs von 16 bis 18 Uhr auf dem Sportplatz erfüllt werden. Letzter Termin ist der 30. September.