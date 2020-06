Feuerwehr-Anbau soll bald beginnen

Rodenkirchen Die Arbeiten am Anbau an das Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen sollen bald beginnen. Das hat Gemeindebrandmeister Robert König dem Feuerwehrausschuss des Rates mitgeteilt. Der Rohbau solle im September fertiggestellt werden, der Innenausbau könne dann in der kalten Jahreszeit folgen. In dem Anbau sollen das im April gelieferte neue Löschfahrzeug und weitere Feuerwehrautos abgestellt werden; im Obergeschoss ist ein Schulungsraum geplant. Eigentlich sollten die Arbeiten schon im April beginnen.

