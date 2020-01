Feuerwehrhaus: Anbau kommt

Rodenkirchen Die Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung hat die Planungen der Gemeinde für einen Anbau an das Feuerwehrhaus in Rodenkirchen genehmigt. Das hat die zuständige Fachbereichsleiterin Sabine Walther am Donnerstagabend im Infrastrukturausschuss des Rates mitgeteilt. Als vorbereitende Arbeiten seien schon einige Bäume gefällt worden. Der Anbau ist unter anderem erforderlich, weil ein neues und größeres Fahrzeug angeschafft wird. Nicht so gut sieht es dagegen für den ebenfalls geplanten Anbau an die Grundschule Rodenkirchen aus, sagte Bürgermeister Klaus Rübesamen auf Anfrage von Elke Kuik-Janssen weiter. Seiner Kenntnis nach habe Kämmerer Gerd Schierloh die fehlenden Zahlen nachgereicht. Das habe die Kreisverwaltung ihr nicht bestätigt, erwiderte Elke Kuik-Janssen.