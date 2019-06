Fischsterben: Ursache unklar

Rodenkirchen Das Fischsterben im Beckumer Sieltief bleibt rätselhaft. Denn auch die vom Fachdienst Umwelt der Kreisverwaltung in Auftrag gegebene Gewässeranalyse brachte keine Klarheit, wie der Sprecher der Kreisverwaltung, Martin Bolte, am Freitag mitteilte: Es konnte weder eine eindeutige Ursache noch ein Verursacher ermittelt werden. Wie berichtet, hatten Passanten die toten Fische am vergangenen Sonnabend im Zulauf vom neuen Beckumer Sieltief zum Strohauser Sieltief bemerkt.