Fitnesscenter wird 15 Jahre alt

Rodenkirchen Das Fitness-Center des AT Rodenkirchen wird 15 Jahre alt. Diesen Geburtstag will der Verein in der nächsten Woche mit Angeboten für Mitglieder und Nichtmitglieder und zwei Feierstunden begehen, teilt das Vorstandsmitglied René Schäfer mit.

Beginn ist am Montag, 22. Oktober, ein Saunaabend für Mitglieder, bei dem eine kostenlose Massage angeboten wird. Bis einschließlich Sonnabend, 27. Oktober, dürfen alle Interessierten die Geräte unter Begleitung eines ausgebildeten Fitness-Trainers kostenlos nutzen. Wer sich in dieser Woche anmeldet, braucht in den ersten zwei Monaten keinen Zusatz-Beitrag für das Fitness-Center zu bezahlen und bekommt den Trainingsplan zum halben Preis.

Außerdem bietet der ATR eine kostenlose Tombola, bei der 12 Preise im Wert von 300 Euro zu gewinnen sind. Die Lose gibt es im Fitness-Center an der Sportstraße 3.

Die Feierstunde für die Mitglieder findet am Sonnabend, 27. Oktober, von 9 bis 12 Uhr bei einem Frühstücksbuffet im Fitness-Center statt. Um 14.30 Uhr beginnt eine Kaffeetafel, die Günter Burmester musikalisch begleitet. Dabei werden 14 Sportler geehrt, die seit Anbeginn ununterbrochen Mitglieder des Fitness-Centers sind.

Gespendet wird die Kaffeetafel von den Eheleuten Ingrid und Werner zur Horst, die sich beide in den ehrenamtlichen Ruhestand verabschieden. Ingrid zur Horst hat sechs Jahre lang die Nordic-Walking-Gruppe des ATR geleitet, Werner zur Horst war 46 Jahre lang in der Fußball- und der Fitness-Abteilung tätig.