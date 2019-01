Rodenkirchen Der Reit- und Fahrverein Rodenkirchen richtet am Sonnabend, 19. Januar, einen Flohmarkt für Reiter aus. Von 14 bis 17 Uhr können Interessierte an den Ständen in der Reithalle am Hartwarder Bruchweg 1 stöbern. Kaffee, Tee und Kuchen stehen für sie bereit, ergänzt Diana Hessling vom Reit- und Fahrverein. In einer ersten Meldung hatte die NWZ den Beginn irrtümlich für 10 Uhr angekündigt; wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

