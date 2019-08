Rodenkirchen Das historische Dielenschiff Hanni läuft an diesem Mittwoch, 7. August, zu einer Schinkentour aus. Wer noch einen der freien Plätze auf der dreistündigen Fahrt besetzen will, melde sich bei der Bürger- und Touristikinformation Stadland unter Telefon 04732/8989 oder per E-Mail unter touristik@stadland.de. Das Schiff legt um 17.30 Uhr in Absersiel ab; eine Fahrkarte für diese Tour kostet 25 Euro.



