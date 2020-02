Freie Plätze bei der Kleiderbörse

Rodenkirchen Bei der Mutter-und-Kind-Kleiderbörse des Fördervereins der Grundschule Rodenkirchen sind noch einige wenige Verkaufstische frei. Termin ist am Mittwoch, 4. März, 14.30 bis 17 Uhr in der Markthalle. Bei dabei sein will, melde sich per WhatsApp beim Vorsitzenden Jörg Lange unter der Nummer 0174/983 93 03. Insgesamt werden etwa 100 Verkaufstische aufgestellt.