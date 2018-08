Rodenkirchen Zu einer Schinkentour läuft an diesem Sonntag, 26. August, das historische Dielenschiff Hanni aus. Die etwa dreistündige Fahrt startet um 13 Uhr in Absersiel, der Einzelfahrpreis beträgt 20 Euro. Wer noch einen der letzten freien Plätze ergattern will, wende sich an die Bürger- und Touristikinformation im Rathaus unter Telefon 04732/8989 oder per E-Mail unter touristik@stadland.de.

