Freikarten für Judith & Mel

Rodenkirchen Das Echo war riesig: Mehr als 170 Leser haben sich an dem Gewinnspiel um die 6 Freikarten für das Judith & Mel-Konzert am Sonnabend, 21. Dezember, ab 15 Uhr in der Markthalle beteiligt. Diese Gewinner wurden gezogen: Angela Nordhausen und Elfriede Fleuch aus Rodenkirchen, Sabine Kröger aus Seefeld, Stefan Freese und Horst Albers aus Nordenham sowie Petra Brenn aus Ovelgönne. Die Gewinner können die Karten an der Tageskasse für das Weihnachtskonzert abholen, die am 21. Dezember ab 14 Uhr geöffnet ist.