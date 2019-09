Frühstück statt Skat und Kniffeln

Rodenkirchen Der Bürgerverein Mühlenland veranstaltet erstmals für seine Mitglieder ein Frühstücksbuffet. Termin ist am Sonntag, 20. Oktober, 10 Uhr, in der Gaststätte Friesenheim. Auch Nichtmitglieder sind willkommen, teilt der Vorsitzende Horst Mauritschat mit. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Alte Freundschaften vertiefen, neue Freunde gewinnen“. Verbindliche Anmeldungen nehmen bis zum 10. Oktober an: Ursel Mauritschat, Telefon 1416, Vera Janßen, Telefon 0152/33 699 296, und per E-Mail horst.mauritschat@ewetel.net. Mit dieser Veranstaltung reagiert der Vorstand des Bürgervereins auf die Beobachtung, dass die Resonanz beim alljährlichen Skat und Kniffeln immer geringer geworden ist.