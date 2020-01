Gedenken am Hartwarder Friesen

Rodenkirchen Zum öffentlichen Gedenken an die Schlacht bei Hartwarden im Januar 1514 treffen sich die Mitglieder des Freundeskreises Rüstringen/Stedingen am Sonntag, 19. Januar. Ab 10 Uhr legen die Teilnehmer dort einen Kranz nieder; die Gedenkrede hält Hans-Rudolf Mengers, der Vorsitzende des Rüstringer Heimatbundes. Dazu sind alle Heimatfreunde willkommen; anwesend sind auch Fahnenträger und Abordnungen der beteiligten Vereine. Anschließend geht es in der benachbarten Gaststätte Friesenheim weiter, wo Hergen Tantzen über „99 Jahre Familienverband Hergen Tantzen“ spricht.