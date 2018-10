Rodenkirchen Das Feuerwehrhaus in Rodenkirchen erhält an seiner Ostseite einen zweistöckigen Anbau; zudem sind im Gebäude selbst einige Umbauten erforderlich. Dafür sollen im nächsten Jahr 1,35 Millionen Euro bereitgestellt werden. Das hat jetzt der Infrastrukturausschuss des Rates einstimmig empfohlen; das letzte Wort hat der Rat, der an diesem Donnerstag ab 19 Uhr öffentlich im Rathaus tagt.

Diese Investition ist aus zwei Gründen erforderlich: Erstens müssen zwei mehr als 10 Tonnen schwere Fahrzeuge abgestellt werden, und zweitens entsprechen vor allem Umkleiden und Sanitärräume in dem 1979 errichteten Gebäude nicht mehr annähernd den heutigen Anforderungen.

So springen die Feuerwehrleute in der Fahrzeughalle hinter den Fahrzeugen in ihre Einsatzkleidung. Und obwohl schon längt Frauen der Ortswehr angehören, gibt es immer noch keine Geschlechtertrennung bei Umkleiden und Sanitärräumen. Auch damit soll nach dem Umbau Schluss sein.

Den aktuellen Anlass liefert die Neuanschaffung des Löschfahrzeugs 8 (LF8), das im Januar 2020 ausgeliefert wird und mindestens 12 Tonnen wiegt. Schon jetzt steht ein 14-Tonner im Feuerwehrhaus und drückt massiv auf den Boden, der für eine solche Belastung nicht ausgelegt ist.

Stark beschädigt

Maike Winter, Architektin im Büro Thalen Consult in Zetel, hat sehr starke Beschädigungen im Boden des Feuerwehrhauses festgestellt. „Wir wollen die Sohle in diesem Bereich austauschen“, sagte sie im Ausschuss. Und wenn der Untergrund sowieso in Bewegung ist, könnte gleich eine Fußbodenheizung eingebracht werden, schlug sie vor. Eine solche Heizung sei aber nicht zwingend erforderlich.

Der Anbau wird eine Grundfläche von 152 Quadratmetern haben. Er setzt an der östlichen Klinkerwand und am Tor 1 der Ausfahrt an. Im Erdgeschoss hätten die beiden schweren Fahrzeuge Platz, im Obergeschoss soll ein 91 Quadratmeter großer Schulungsraum eingerichtet werden. Dazu kommen ein Abstellraum und ein 35 Quadratmeter großer Balkon. Dieser Balkon wird erstens geschaffen, weil er als zusätzlicher Rettungsweg dient und zweitens weil das Obergeschoss aus Kostengründen nicht komplett ausgebaut werden soll, der Platz im Erdgeschoss aber gebraucht wird, wie Maike Winter erläuterte.

Der bisherige Schulungsraum ist mit 57 Quadratmetern für die 54 Feuerwehrleute dramatisch zu klein, kritisiert die Feuerwehrunfallkasse (FUK): Erforderlich seien anderthalb Quadratmeter pro Brandschützer – mindestens also 81 Quadratmeter.

Die Dauer der eigentlichen Bauarbeiten schätzt die Architektin auf sieben Monate, nach den derzeitigen Plänen sollen sie im März 2020 abgeschlossen sein.

Lars Stratmann dankt

Ortsbrandmeister Lars Stratmann dankte der Architektin Maike Winter und auch Robby Müller vom Bauamt der Gemeinde für die Planung: „Das war eine Top-Zusammenarbeit.“

Zuvor hatte die Verwaltung zwei Alternativvorschläge abgewogen und verworfen: Ein kompletter Neubau wäre mit schätzungsweise 1,9 Millionen Euro deutlich geworden, ein Standort-Tausch mit dem Bauhof der Gemeinde im Gewerbegebiet Hiddingen hätte erhebliche logistische Probleme für die Feuerwehr zur Folge gehabt.