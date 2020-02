Gottesdienst wegen Sturm abgesagt

Rodenkirchen Der für Sonntagnachmittag, 9. Februar, in der Matthäus-Kirche zu Rodenkirchen geplante Einführungsgottesdienst von Pfarrerin Christiane Geerken-Thomas in das Amt der Kreispfarrerin des Kirchenkreises Wesermarsch ist wegen der amtlichen Unwetterwarnung, die ab 15 Uhr für den Landkreis Wesermarsch gilt, abgesagt worden. Das teilte die Landeskirche mit. „Wir nehmen die Warnungen des Deutschen Wetterdienstes ernst und möchten Menschen nicht in Gefahr bringen, die den Gottesdienst besuchen wollen“, sagte Bischof Thomas Adomeit. In einer Telefonkonferenz am Sonntagvormittag hatten sich die am Gottesdienst beteiligten zu diesem Schritt entschlossen. „Auch wenn die Menschen der Wesermarsch sturmerprobt sind, ist das Risiko zu hoch“, betonte Kreispfarrerin Geerken-Thomas. Der Deutsche Wetterdienst hat vor Autofahrten gewarnt und den Höhepunkt des Sturms für die Zeit nach dem Gottesdienst vorhergesagt. Ein neuer Termin für den Einführungsgottesdienst ist noch nicht bekannt.