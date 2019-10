Rodenkirchen Autofahrer müssen sich an diesem Mittwoch auf der Bundesstraße 212 in Höhe Hiddingen auf Behinderungen gefasst machen. Denn von 8 bis etwa 16 Uhr lässt die Straßenmeisterei Nordenham die Fußgängerbrücke überprüfen, die an dieser Stelle über die Bundesstraße führt. Dafür muss die Fahrbahn halbseitig gesperrt werden – und zwar sowohl in Richtung Wesertunnel/Nordenham als auch in Richtung Brake.