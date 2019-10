Halloween-Umzug am 9. November

Rodenkirchen Die Rodenkircher Johanniter veranstalten auch in diesem Jahr einen Halloween-Laternenumzug – allerdings relativ deutlich nach Halloween, das am 31. Oktober gefeiert wird. Wegen Terminüberschneidungen kann der ursprünglich geplante Termin an diesem Sonnabend, 2. November, nicht eingehalten werden. Jetzt ist der Umzug für Sonnabend, 9. November, vorgesehen. Los geht‘s um 18 Uhr an der Johanniter-Wache, der Musikzug der Johanniter marschiert mit. Nach der Rückkehr gibt es Stockbrot, Waffeln und Bratwurst.