In der Markthalle wird gepokert

Rodenkirchen Die Phoenix-Poker-Bundesliga veranstaltet am Sonnabend, 25. Januar, ein Turnier in der Markthalle Rodenkirchen. Verbindliche Anmeldungen nehmen die Veranstalter ab sofort an: per Mail unter Turniere@ppbl-online.de, per PN an jkabowling oder per Telefon unter 0174/69 112 71. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr, das Entry kostet 15 Euro. Ausgeschiedene Spieler können für 5 Euro an den Side-Tables weitermachen. Es handelt sich um ein Live-Charity-Turnier: Der Überschuss kommt der Rodenkircher Schlaganfall-Selbsthilfegruppe zugute.