Informationen über den Schlaganfall

Rodenkirchen Die Schlaganfall-Selbsthilfegruppe plant eine Veranstaltung zum Weltschlaganfalltag am Dienstag, 29. Oktober. Treffpunkt ist von 15 bis 18 Uhr das evangelische Gemeindehaus an der Schulstraße 5, wo sich die Gruppe einmal im Monat trifft. Am Dienstag sind alle Betroffenen, deren Angehörige und weitere Interessierte zum Austausch in entspannter Atmosphäre willkommen, sagt der Leiter Mario Glasner, der unter Telefon 04732/92 49 440 zu erreichen ist. Jährlich erleiden 270 000 Deutsche einen Schlag – 70 Prozent wären zu verhindern.