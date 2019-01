Junge Landfrauen gründen Gruppe

Rodenkirchen Ein Forum zum Kennenlernen und für gemeinsame Unternehmungen wollen junge Frauen aus dem ländlichem Raum am Dienstag, 29. Januar, gründen: die Jungen Landfrauen. Treffpunkt ist um 19.30 Uhr das Gasthaus Friesenheim in Rodenkirchen.

Die Gruppe will kreisweit aktiv sein und spricht junge, überwiegend berufstätige Frauen vom Land an, die sich an die Strukturen der typischen Landfrauenvereine nicht anpassen können – etwa weil sie nur abends oder am Wochenende Zeit haben. Nichtsdestoweniger betreut der Kreisverband der Landfrauenvereine die neue Gruppe, sagt die Vorsitzende Ute Cornelius, Kleintossens.

Wer dabei sein will, tritt in einen der 15 Landfrauenvereine in der Wesermarsch ein. Altersgrenzen gibt es nicht. Zu den gemeinsamen Unternehmungen sollen Sport und Kreativität gehören. Vorbereitet wird die Gründung von einem Organisationsteam aus Mara Duckstein, Annika Hellmers und Sandra Honegger.