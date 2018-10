Kaninchenschau am Wochenende

Rodenkirchen Der Kaninchenzuchtverein Rodenkirchen präsentiert am Wochenende seine schönsten Tiere. Insgesamt 264 Kaninchen aus 23 Rassen und Farbenschlägen werden bei der zweitägigen Ortsschau in der Hengsthalle ausgestellt. Die Schau ist am Sonnabend, 27. Oktober, von 9 bis 19 Uhr und am Sonntag, 28. Oktober, von 9 bis 16.30 Uhr geöffnet, teilt der Ausstellungsleiter Manfred Bliefernich mit.

Die offizielle Eröffnung, zu der einige Ehrengäste erwartet werden, ist für Sonnabend um 16 Uhr vorgesehen. Die einleitenden Worte spricht der Schirmherr der Veranstaltung, Bürgermeister Klaus Rübesamen. Anschließend ehrt Manfred Bliefernich die erfolgreichsten Züchter. Kaffee, Kuchen, Bratwurst, belegte Brötchen und kalte Getränke vertreiben Hunger und Durst, für die Tombola haben die Züchter wieder viele Preise gesammelt.

Kinder haben freien Eintritt und bekommen ein Malbuch mit Kaninchen-Motiven.