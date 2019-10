Rodenkirchen Insgesamt 236 Tiere präsentieren die Rodenkircher Kaninchenzüchter bei ihrer Ausstellung an diesem Wochenende. Die Ortsschau öffnet am Sonnabend, 26. Oktober, von 9 bis 19 Uhr und am Sonntag, 27. Oktober, von 9 bis 16.30 Uhr in der Markthalle.

Bürgermeister Klaus Rübesamen wird die Schau am Sonnabend um 16 Uhr offiziell eröffnen. Bei dieser Gelegenheit ehrt Ausstellungsleiter Manfred Bliefernich die erfolgreichsten Züchter. Neben Kaffee und Kuchen bietet der Kaninchenzüchterverein seinen Gästen auch Bratwurst und Salat an. Zusätzliche Abwechslung bringt eine Tombola mit vielen Preisen.

Erstmals bieten die Veranstalter ein Streichelgehege, das konsequent am Tierwohl orientiert ist. Hier können Kinder die Kaninchen streicheln oder auch auf den Schoß nehmen.