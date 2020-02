Karneval für Kinder am Sonntag

Rodenkirchen Am Aschermittwoch ist doch nicht alles vorbei: Einen Kinderkarneval gibt es auch nach diesem offiziellen närrischen Schlusspunkt in Stadland, nämlich den am Sonntag, 1. März, in der Markthalle Rodenkirchen.

Veranstalter sind die DJs Olegboleg und Andy TL, die ihre Gäste ab 14 Uhr erwarten. In der Markthalle wird eine Hüpfburg aufgeblasen, und die Jugendfeuerwehr Rodenkirchen fährt mit dem großen Feuerwehrauto vor. Ein etwas anderes Fahrzeug bietet die Jugendgruppe der Rodenkircher Johanniter auf, nämlich einen Krankenwagen. Als drittes beeindruckendes Fahrzeug rollt der Trecker von Florian Müller an.

Die Braker Tanzschule TanZania kommt mit zwei Kindertanzgruppen, und Marco Witt formt Tiere aus Luftballons. Die Veranstalter überreichen kleine Geschenke, solange der Vorrat reicht. Dazu kommt eine Mischung aus Kinder- und Chartmusik zum Mittanzen.

Der Eintritt kostet 2 Euro pro Person; Kinder bis zwei Jahre kommen kostenlos rein. Mit dem späten Termin wollen die Veranstalter Rücksicht auf andere Karnevalsveranstaltungen nehmen.