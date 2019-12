Rodenkirchen „Den lieben Gott einen guten Mann sein lassen“: Das ist das Motto des neuen Jugendtreffs, den die Kirchengemeinde Rodenkirchen in ihrem Gemeindehaus einrichtet. An diesem Freitag, 6. Dezember, soll es losgehen.

Der Treff öffnet von 18.30 bis 21 Uhr – und zwar an jedem vierten Freitag. Übernächster Termin ist also am 3. Januar. „Wir haben die Uhrzeit und den Wochentag ganz bewusst so ausgewählt, damit die Jugendlichen länger bleiben können“, sagt Daniela Jongmans.

Sie hat den Jugendtreff zusammen mit Katja Ratjen-Barz organisiert. Die beiden kennen einander seit Kindertagen, als sie auf dem Wurp aufwuchsen. 2018 wurden beide erstmals in den Kirchenrat gewählt – und beide hatten gleich den Hintergedanken, mehr für Jugendliche anzubieten.

Zunächst bildete der Kirchenrat erstmals einen Kinder- und Jugendausschuss, dem die beiden Frauen angehören. Dann motivierten die beiden die Konfirmanden, einen Marktwagen zu bauen. Mit Erfolg: Der erste Wagen kam auf Platz der Jurywertung, der zweite auf Platz eins.

Doch der eigentliche Erfolg war, dass unter den Jugendlichen Freundschaften entstanden – Freundschaften, die nach der Konfirmation oft nicht weiterbestehen. Und genau zu diesem Weiterbestehen soll der neue Jugendtreff beitragen. Willkommen sind alle jungen Leute, die schon einmal einen Marktwagen gebaut haben. Bleiben dürfen sie, bis sie etwa 18 sind.

Für einen kleinen Obolus gibt es Cola, Fanta und Schokoriegel, Eistee und Kekse sind kostenlos. Die Jugendlichen können spielen und schnacken oder einfach nur herumhängen. Vorgegeben wird nichts, aber gelegentlich wird etwas angeboten: Ein Musical einstudieren, Omas Apfelmus kochen oder einfach Pizza backen.

Und über allem stehen drei Regeln: kein Alkohol, keine Zigaretten, keine anderen Drogen.