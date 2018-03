Rodenkirchen Bei der größten Mutter-und-Kind-Börse für Kleidung und Spielzeug in der Markthalle gibt es nur noch wenige freie Plätze. Das teilt Jörg Lange, Vorsitzender des Fördervereins der Grundschule Rodenkirchen, mit, der die Börse veranstaltet. Er nimmt unter Telefon 0174/983 93 03 Anmeldungen an. Termin ist am Mittwoch, 4. April, von 14.30 bis 17 Uhr; insgesamt rund 100 Tische sind zu vergeben.

Henning Bielefeld https://www.nwzonline.de/autor/henning-bielefeld Stadland und stv. Leitung Redaktion Nordenham

Redaktion Nordenham Tel: 04731 9988 2203 Lesen Sie mehr von mir