Konfirmation zu viert

Rodenkirchen Sie sind vier Freude, sagt Pastorin Birgit Faß: Nils Fricke, Hero Krause, Luca Carls und Marlon Carls. An diesem Sonntag, 13. September, werden sie ab 10 Uhr konfirmiert – nach Möglichkeit auf der Kirchenwiese. Daran schließt sich ein Taufgottesdienst in der St.-Matthäus-Kirche an, zu dem die Gemeinde auch willkommen ist. Eine Solisten gestaltet den Gottesdienst musikalisch mit.