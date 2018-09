Rodenkirchen Der Angelverein Stadland bietet ab Januar einen Vorbereitungslehrgang für die Fischerprüfung an. Wer teilnehmen möchte, kann sich am Donnerstag, 27. September, ab 18.30 Uhr im Vereinsheim am Anglerweg in Hartwarden informieren. Anmeldeformulare gibt es auf der Webseite des Vereins unter www.angelverein-stadland.de. Telefonische Anmeldungen nehmen der Vorsitzende Michael Gulich unter Telefon 0175/775 23 64 und Schriftführer Uwe Leemhuis unter Telefon 04732/784 an.

