Rodenkirchen Der große Rodenkircher Laternenumzug findet in diesem Jahr am Freitag, 1. November, statt. Treffpunkt ist um 18 Uhr an der Markthalle; nach dem Umzug wird an der offenen Feuerstelle Stockbrot gegrillt, für Verpflegung und Getränke ist gesorgt.

Veranstalter ist wieder der Jugend- und Musikzug, beteiligt sind die Siedlergemeinschaft, die Bürgervereine Achterdorp und Strohausen und die Feuerwehr.