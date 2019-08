Rodenkirchen Diesmal hat sich Alida Aldag selbst übertroffen: Als Stargäste für das Weihnachtskonzert des Ortsverbandes Schwei des Sozialverbandes Deutschland (SoVD) hat sie Judith & Mel gewonnen.

Das Konzert mit dem Volksmusik-Duo aus Oldenburg findet am Sonnabend, 21. Dezember, ab 15 Uhr in der Markthalle Rodenkirchen statt. Einlass ist ab 14 Uhr. Insgesamt 600 Eintrittskarten stehen zur Verfügung: „Die Markthalle soll voll werden“, freut sich Alida Aldag, die Vorsitzende des SoVD in Schwei.

Eine Karte kostet im Vorverkauf 23,50 Euro; „ein schönes Geschenk zum Nikolaustag“, sagt die Vorsitzende. Zu haben sind die Tickets im Hotel Hülsmann, Telefon 04732/9 29 90, im Braker Reisebüro Grenzenlos, Telefon 04401/99 99 333, bei Manfred Brau, Telefon 04401/2227, und bei Alida Aldag, Telefon 04737/1015.

Es war auch Manfred Brau, der den Kontakt zu Mel Jersey herstellte. Als Alida Aldag während des Ausflugs des Bürgervereins Schweierzoll in den Braker Hafen sinnierte, welche Künstler sie wohl zur alljährlichen großen Weihnachtsfeier des SoVD in der Markthalle einladen könnte, sagte der: „Ich ruf mal eben Mel an.“ Das hielt Alida Aldag zunächst für einen Witz. Doch es war ernst gemeint: Tage später klingelte bei ihr das Telefon – und am anderen Ende meldete sich Mel Jersey. Seine Botschaft: „Am 21. Dezember haben Judith und ich noch einen Termin frei – und wir kommen gern zu euch.“

Und sie kommen auch nicht allein: Das Duo bringt den jungen Sänger Sanny als Verstärkung mit.