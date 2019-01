Markthalle: Empfang am 8. Februar

Rodenkirchen Wer wird Frau des Jahres in Stadland, wer Mann des Jahres? Diese Frage wird am Freitag, 8. Februar, beantwortet – beim Neujahrsempfang der Gemeinde Stadland, zu dem Bürgermeister Klaus Rübesamen in die Markthalle Rodenkirchen einlädt.

Beginn ist um 18 Uhr; willkommen sind Unternehmer, Firmen, Vereine, Ehrenamtliche und Feuerwehren sowie überhaupt alle, die sich mit der Gemeinde Stadland verbunden fühlen. Für die musikalische Unterhaltung ist das Trio Stufe 3 mit Gertrud und Marcel Faßbender sowie Stephan Tournée zuständig – eine Ohrenweide. Eine Augenweide wird der Auftritt des vielfach ausgezeichneten Ehepaars Giselle und Heiko Kleibrink; die beide führen Schautänze aus ihrem Standardtanz-Programm vor.

Die Ehrung der beiden Menschen des Jahres nehmen Oldenburgische Landesbank (OLB) und NWZ als Veranstalter vor.

Anmeldungen sind nicht verpflichtend, würden der Gemeindeverwaltung bei der Organisation aber sehr helfen. Petra Kintscher vom Büro des Bürgermeisters nimmt die Anmeldungen mit Angabe der Personenzahl bis Dienstag, 5. Februar, an unter Telefon 04732/8911, Fax 04732/8947 oder per E-Mail unter kintscher@stadland.de.