Marlies Folkensliest im FP eins

Rodenkirchen Die in Oldenburg lebenden Schriftstellerin Marlies Folkens liest am Mittwoch, 14. März, in einer Veranstaltung des Bürgervereins Strohausen. Ab 19 Uhr ist sie zu Gast im Café FP eins am Friesenplatz 1. Dort werden auch Anmeldungen angenommen und Eintrittskarten verkauft, teilt Klaus Gabriel-Jürgens, der Schriftführer des Bürgervereins, mit. Marlies Folkens, die aus Stollhammer Ahndeich stammt, liest aus ihren bislang drei Büchern: „Von Schwalben und Mauerseglern“, „Inseltochter“ und „Küstenträume“.

Henning Bielefeld https://www.nwzonline.de/autor/henning-bielefeld Stadland und stv. Leitung Redaktion Nordenham

Redaktion Nordenham Tel: 04731 9988 2203 Lesen Sie mehr von mir