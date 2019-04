Rodenkirchen Manuela Manzke hatte genau den richtigen Riecher: Die von ihr konzipierte Messe Frühlingserwachen kommt seht gut an. Nicht weniger als 42 Standbetreiber hat die Rodenkircher Geschäftsfrau für das Debüt am Sonntag, 7. April, in der Markthalle verpflichtet.

Von 11 bis 18 Uhr

Es hätten noch mehr sein können, sagt die Inhaberin des Bücher- und Schreibwaren-Ecks. Doch die Halle ist voll – so voll, dass das Café an seinen ursprünglichen Platz hinter der Garderobe ausweichen muss. Betrieben wird es selbstverständlich vom Hallenpächter Gerfried Hülsmann und dessen Team. Mittagstisch gibt es hier auch.

Geöffnet ist die Verkaufsmesse von 11 bis 18 Uhr; der Eintritt ist frei.

Die meisten Aussteller sind Privatanbieter, die übrigen arbeiten gewerblich. Manuela Manzke hat den Beschickern vier Themen vorgegeben: Konfirmation, Ostern, Hochzeit sowie Haus und Garten.

Relativ viele Aussteller kommen aus Nordenham, andere aus der übrigen Wesermarsch, Oldenburg, Varel, Bremerhaven und Stotel. Aus Rodenkirchen nehmen Bäcker Klaus Wieting – mit Marzipan und Torten –, das Blumenhaus Bruns mit Floristik und selbstverständlich die Organisatorin mit Büchern, Karten und Deko teil. Dazu kommen Anbieter von Kräutersalben, Cremes und ätherischen Ölen. Auch die Ovelgönner Mühle ist mit einem Stand vertreten.

Wer eine Konfirmation oder eine Hochzeit plant, kann sich beim Frühlingserwachen von Fachleuten beraten lassen – über Karten, Danksagungen, Gästebücher und Tischdeko. Zu den Ausstellern gehört auch – wie beim Weihnachtsambiente – der Kindergarten Ovelgönne, der selbst gefertigte Sachen verkauft. Diese Tagesstätte bietet auch die Kinderbetreuung an.

Nächstes Jahr im März

Sollte die Verkaufsmesse auch ein Publikumserfolg werden, soll sie im nächsten Jahr wieder stattfinden, sagt Manuela Manzke, dann aber schon im März, weil Ostern früher liegt.