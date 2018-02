Rodenkirchen Um eine besonders interessante Form des Verreisens geht es an diesem Mittwoch, 28. Februar, ab 20 Uhr in der Markthalle Rodenkirchen. „Mit dem Hausboot durch Frankreich“ heißt die Multivision von Martin Schulte-Kellinghaus. Diese Reise führte durch fast das ganze Land: von einsamen Gegenden bis in die quirlige Hauptstadt Paris. Eintrittskarten gibt es nur an der Abendkasse.

Henning Bielefeld https://www.nwzonline.de/autor/henning-bielefeld Stadland und stv. Leitung Redaktion Nordenham

Redaktion Nordenham Tel: 04731 9988 2203 Lesen Sie mehr von mir