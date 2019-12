Mit dem Postschiff im Fjord

Rodenkirchen Für viele ist sie „die schönste Seereise der Welt“: eine Fahrt mit den Hurtigruten entlang der norwegischen Fjord-Küste. 2500 Seemeilen, 34 Häfen, atemberaubende Landschaften, ständig wechselnde Lichtstimmungen: Das alles hat der Fotograf und Buchautor Kai-Uwe Küchler eingefangen. An diesem Dienstag wird er die Gäste der Vortragsgemeinschaft Rodenkirchen in der Markthalle an seinen Eindrücken von der Reise mit den Postschiffen teilhaben lassen. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Beginn ab 20 Uhr. Der Referent, der im brandenburgischen Zeuthen wohnt, hat die Route zu verschiedenen Jahreszeiten befahren.