Namibia-Vortrag findet später statt

Rodenkirchen Auch die Vortragsgemeinschaft Rodenkirchen beugt sich der Corona-Krise. Die Show „Namibia – Mythos südliches Afrika“ wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Reiner Harscher wollte am Dienstag, 24. März, in der Markthalle berichten; es wäre die letzte Veranstaltung der Vortragsgemeinschaft in dieser Saison gewesen.

Reiner Harscher, Jahrgang 1958, lebt in der Nähe von Frankfurt und bietet seit mehr als 30 Jahren Vortragsabende an. Mehr als sechs Jahre lang ist er im südlichen Afrika unterwegs gewesen. Vor vier Jahren gastierte er schon einmal in Rodenkirchen.