Neue Kita:Der Rat entscheidet

Rodenkirchen Der Gemeinderat tritt am Donnerstag, 1. März, ab 19 Uhr im Rathaus zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Ab 19 Uhr arbeitet er die 29 Punkte auf der Tagesordnung ab. Der wichtigste kommt fast zum Schluss: die Abstimmung über den Grundsatzbeschluss zum Bau einer neuen Kindertagesstätte nördlich der Großsporthalle Rodenkirchen mit drei bis vier Gruppen. Zudem soll beschlossen werden, Container für eine dreigruppige Tagesstätte nördlich des Kunstrasenplatzes zu mieten. In einer weiteren Entscheidung geht es darum, ob die Schulstraße in Schwei saniert wird. Zu Beginn und zum Schluss der Sitzung sind Bürgerfragestunden vorgesehen.

