Neue Kreispfarrerin in St. Matthäus

Rodenkirchen Die neue Kreispfarrerin Christiane Geerken-Thomas wird in Rodenkirchen in ihr neues Amt eingeführt. Der Gottesdienst findet statt am Sonntag, 9. Februar, 15 Uhr, in der St.-Matthäus-Kirche, teilt Jost Richter mit, der Vorsitzende der Kreissynode. Daran schließt sich ein Empfang in der Markthalle an. Christiane Geerken-Thomas tritt die Nachfolge des verstorbenen Jens Möllmann an. Die 54-Jährige leitet bisher die Kirchengemeinde Großenkneten.