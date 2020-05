Neuer Fahrradstand am Rathaus

Rodenkirchen Der Fahrradstandplatz am Rathaus soll modernisiert werden. Dafür hat sich auf Antrag des CDU-Ratsherrn Wolfgang Fritz einstimmig der Infrastrukturausschuss des Rates ausgesprochen. Wolfgang Fritz verwies in seinem Antrag darauf, dass die Vorderradhalter nicht mehr zeitgemäß seien; zudem ragen die abgestellten Fahrräder mit dem Hinterrad auf den Gehweg hinaus. Derzeit könne nur das Vorderrad angeschlossen, was die Sicherheit vor einem Diebstahl einschränke. Moderne Abstellanlagen hätten Anlehnbügel, an die die Fahrradrahmen angeschlossen werden könnten. Wenn diese Bügel schräg eingebaut würden, reiche die Tiefe der Anlage aus, dass die Hinterräder nicht auf den Gehweg ragen. Der Umbau sei für einen niedrigen vierstelligen Betrag zu haben. Markus Dollerschell (SPD) regte zusätzlich eine Ladestation für E-Bikes an.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen