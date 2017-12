Neujahr mit Angrillen

Rodenkirchen Die Kirchengemeinde Rodenkirchen feiert den Jahreswechsel mit zwei Gottesdiensten. Der Silvestergottesdienst beginnt ausnahmsweise schon um 10 Uhr in der Kirche, weil der letzte Tag des Jahres auf einen Sonntag fällt. Musikalisch mitgestaltet wird er vom Quartett Fast 5. Die Neujahrsandacht folgt am 1. Januar ab 17 Uhr, ebenfalls in der Kirche. Dort bietet Pastorin Birgit Faß eine Andacht im Kerzenschein mit meditativen Texten. Danach wird angegrillt: Gottesdienstbesucher sind zum Klönschnack bei Wurst und Punsch willkommen.

