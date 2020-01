Rodenkirchen Noch bis diesen Freitag, 24. Januar, nimmt die Gemeindeverwaltung Anmeldungen an für ihren Neujahrsempfang am Freitag, 31. Januar, ab 19 Uhr in der Markthalle Rodenkirchen. Zuständig ist das Sekretariat, das unter Telefon 04732/8911 oder per E-Mail unter kintscher@stadland.de zu erreichen ist.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Ehrung der beiden Menschen des Jahres durch die Gemeinde, die Oldenburgische Landesbank (OLB) und die NWZ. Wieder werden eine Frau und ein Mann ausgezeichnet, die sich mit herausragender ehrenamtlicher Arbeit um ihre Mitmenschen verdient gemacht haben. Von beiden sind kurze Porträtfilme zu sehen, die NWZTV gedreht hat.

Für den musikalischen Part ist diesmal die sechsköpfige Top-40-Band Deichfieber zuständig. In mehreren Sets spielen die zwei Frauen und vier Männer rockige Hits und Chartsongs, dazu bekannte Titel, für die sie plattdeutsche Texte geschrieben haben.

Bürgermeister Klaus Rübesamen wird in mehreren Redebeiträgen auf das vergangene Jahr zurück- und auf das neue Jahr vorausblicken.